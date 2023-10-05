Aidatsız Kredi Kartı Kullanımı ve Taksit İmkanları Artıyor

Bankacılık sektöründe 'Aidatsız Kredi Kartı' müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Pandemi döneminde artan online alışverişler ve tüketim harcamalarını ötelemeye önem veren vatandaşların kredi kartı talebi yükselişe geçti. Bankalararası Kart Merkezi'nin verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı son iki yıllık süreçte 28,5 milyon artış kaydetti. Bankalar, müşteri beklentilerine en iyi cevabı vermeyi planlayarak, birbiri ardına kampanyalar düzenliyor.

Bankacılık sektöründe müşterilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atılmaya devam ederken ' Aidatsız Kredi Kartı' da müşterilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında.

Yapılan sektörel araştırma sonuçlarına göre müşteriler, kendilerine bankaları tarafından sunulan kampanyalarda genellikle kart kullanım bedellerinin ne derece avantajlı olduğuna bakıyor.

Ülkemizde kredi kartı kullanımı her geçen yıl katlanarak artmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde tüketiciler kart kullanımına ağırlık verirken, artan online alışverişler de buna ivme kazandırmış durumda. Tüketim harcamalarını ötelemeye önem veren vatandaşların kredi kartı talebi de yükseliş kaydetti.

Kart talebi artıyor

Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre Türkiye'de kredi kartı sayısı son iki yıllık süreçte 28,5 milyon artış kaydetti.Haziran 2021 tarihinde 79, 8 milyon adet olan kredi kartı sayısı bu yılın aynı ayında ise 108,3 milyon adede yükseldi.

Son iki yılda gerçekleşen yüzde 35'lik artışa dikkat edildiğinde sektörel açıdan bu talep bankalarca da yakından takip ediliyor. Müşterilerin bu beklentisine en iyi cevabı vermeyi planlayan bankacılık sektör temsilcileri de potansiyeli çekebilmek için birbiri ardına kampanyaya start veriyor.

Yazılı ve görsel medya kanalıyla müşteri yelpazesini genişletmek isteyen özel ve kamu bankaları farkındalık oluşturmak amacıyla birbiri ardına kampanya düzenleyerek hem uygulamalarını duyurmak hem de dijital hizmetlerini sunmak için adeta seferber olmuş durumda.

Mobil şubeyi indirerek, şubeye gitmeye gerek kalmadan, istenilen yerden görüntülü görüşme ile yapılabilen kart başvurusu ise popüler uygulamalardan biri.

Taksit imkanı da sunuluyor

Masrafsız ve aidatsız kredi kartına sahip olan müşteriler aynı zamanda kendilerine sunulan özel fırsatlardan da yararlanabiliyor.

Eğitim ve sağlık harcamaları başta olmak üzere vade farksız taksit imkanı da sunan 'Aidatsız Kredi Kartı'nın imkanlarından müşteriler rahatlıkla yararlanabiliyor.

Vade farkı alınmıyor



Teknolojik imkanlarını ve dijital uygulamalarını müşterinin hizmetine sunan Vakıf Katılım, müşteri beklentilerine en uygun karşılığı verebilmek için de rasyonel adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Vakıf Katılım'da başta eğitim ve sağlık harcamaları olmak üzere düzenlenen kampanyalarla vade farksız taksitlendirme imkanı sağlanıyor.