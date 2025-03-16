Ağrı'da 12 Tarımsal Projeye 79,3 Milyon TL Hibe Desteği

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından IPARD III Programı kapsamında, Ağrı'da toplam yatırım tutarı 115,9 milyon TL olan 12 projeye yüzde 70 hibe desteği sağlanacak.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, söz konusu projelere toplam 79,3 milyon TL hibe verileceği belirtilerek, "Tarımsal üretim ve kırsal kalkınmaya yönelik destekler kapsamında, IPARD III Programı çerçevesinde ilimizde 12 proje desteklenmeye hak kazandı. Toplam yatırım tutarı 115,9 milyon TL olan projelere yüzde 70 hibe ile 79,3 milyon TL destek sağlanacaktır. Ağrı'mıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, desteklenecek projelerin kırsal kalkınma, hayvancılık, tarımsal üretim ve işleme sektörlerini kapsadığı, böylece yerel ekonomiye katkı sağlanmasının hedeflendiği kaydedildi.

IPARD III Programı kapsamında sağlanan hibelerin, kırsal bölgelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan yatırımcıları teşvik ettiği vurgulanan açıklamada, bu tür desteklerin bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunduğu ifade edildi. - AĞRI