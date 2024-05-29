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Adıyaman'da öğrenciler depremzedeler için mobilya üretiyor

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Adıyaman'da Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, depremzedeler için yapılan konutların mutfağı için mobilya üretiyor. Öğrenciler, aylık 80 adet mutfak dolabı üretmeyi hedefliyor ve aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Adıyaman'da mesleki ve teknik lise öğrencileri, depremzedeler için yapılan konutların mutfağı için mobilya üretiyor.

Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Teknolojileri öğrencileri depremzedelerin biran evvel konutlarına geçmesine katkı sağlıyor. TOKİ ve Emlak Konut tarafından yapımı süren deprem konutlarına öğrenciler yüksek kalitede mobilya üretiyor. Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojileri öğrencileri öğretmenleriyle birlikte ilk etapta aylık 80 adet, kapasite artırımı ile yıl sonuna kadar bin adet mutfak dolabı üretmeyi hedefliyor.

Teorik derslerin yanında uygulamalı eğitim gören öğrenciler aynı zamanda aile bütçelerine de katkı sağlıyor. Atölyelerde harıl harıl çalışan öğrenciler okulun döner sermayesinden aldıkları hak edişlerle aynı zamanda kendi harçlıklarını da çıkartıyor.

Öğrencilerden Veysel Yetiş, tasarım ve üretimde çalışarak eğitimi gördüğünü ve çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını söyledi.

Cengiz Belli isimli öğrenci ise depremzedelerin konutları için mutfak mobilyaları yaptıkları için çok mutlu olduğunu, hem eğitim gördüklerini hem de para kazandıklarını dile getirdi.

Okul Müdürü Mustafa Çetin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mobilya ve İç Mekan Tasarım Alanı Teknolojileri öğrencileri ve öğretmenleri ile beraber Adıyaman'da ki depremzede vatandaşlarımızın konutlarının mutfak dolaplarının üretimini gerçekleştiriyoruz. Aylık 80 tane konutun mutfak mobilya üretimi gerçekleştiriyoruz. Yıl sonuna kadar da kapasite arttırarak bin adet mutfak dolabını teslim etmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimiz iş sağlığı ve güvenliği kapsamında çalışmaktadırlar. Maddi olarak da aylık 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aile bütçelerine ve kendilerine katkıda bulunuyoruz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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