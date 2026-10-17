Adilcevazlı pancar üreticileri Erciş Şeker Fabrikası Müdürüyle alım fiyatını görüştü

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BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki pancar üreticileri, Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ile bir araya gelerek taleplerini ve beklentilerini dile getirdi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, pancar alım fiyatlarına ilişkin Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Yurdaer ile görüşme gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşmede, pancar üreticilerinin yaşadığı sorunlar, üretim maliyetleri ve alım fiyatlarına ilişkin beklentiler ele alındı. Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında emeklerinin karşılığını alabilmeleri için pancar alım fiyatlarının üreticiyi mağdur etmeyecek bir seviyede belirlenmesinin önemine dikkat çekti.

Adilcevazlı çiftçiler, şeker pancarı üretiminin bölge ekonomisi ve tarımsal faaliyetler açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üretimin sürdürülebilirliği için çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade ettiler.

Erciş Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Yurdaer ise çiftçilerin dileklerini üst birimlere ileteceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı