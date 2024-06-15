ABD'li bankacılık devi BoFA, üç hissede hedef fiyatları yükseltti

ABD'li bankacılık devi Bank of America (BofA) üç şirket için hedef fiyatlarını yükseltti. BofA analistleri; Anadolu Efes, BİM, ve Coca-Cola için hedef fiyatlarını güncelleyerek "Al" tavsiyesinde bulundu. BofA raporunda hedef fiyat yükseltilmesinde neden beklenenden daha güçlü finansal sonuçlar ve "çift haneli enflasyonun beklenenden daha uzun süreceği" beklentisi ifade edildi.

ANADOLU EFES'TE HEDEF FİYAT 285 TL

Anadolu Efes'in Türkiye'deki ilerlemesinin firmanın cari yıl için bilançolarına olumlu katkı sağlayacağını belirten BofA analistleri, Rusya'da yaşanan ortaklık krizine rağmen, şirketin kaybettiği pazar payını geri kazanma konusunda umut verdiğini ve orta vadeli görünümünün olumlu olduğunu söyledi. BofA, Anadolu Efes için 285 TL'den "Al" tavsiyesinde bulundu.

BİM İÇİN HEDEF FİYAT 610 TL

Kısa vadede, yüksek seyreden tüketici fiyatlarının satın alma gücü üzerindeki yarattığı baskının Bim'e fayda sağlayacağını düşünen analistler gıda perakendesi sektöründe lider konumda olan firmanın gelecekte de pazar payını artıracağını ve yeni şube açılışlarını sürdürerek sektördeki dominasyon gücünü koruyacağını düşünüyor. Şirketin genişlemeci politikasının orta vadede sürdürülebilir olacağına dikkat çekilirken BofA, BIMAS hisse senedi için hedef fiyatını 610 TL olarak belirledi ve "Al" tavsiyesinde bulundu.

COCA-COLA'DA HEDEF FİYAT 1000 TL

BofA analistleri Coca-Cola'nın muhtemelen Türkiye'de güçlü geçecek yaz turizminden fayda sağlayacağı görüşünde. Şirketin gelirlerinde bu yıl çift haneli reel büyüme beklenirken kar marjlarının da iyi seviyede olacağı belirtildi. Analistler Coca-Cola için 1.000 TL hedef fiyat verirken "Al" tavsiyesinde bulundu.