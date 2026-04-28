ABD'de tüketici güveni nisanda arttı

NEW ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, savaştan dolayı yükselen benzin fiyatlarına dair endişelere rağmen nisan ayında 92,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Conference Board, Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, Tüketici Güven Endeksi nisanda geçen aya kıyasla 0,6 puan artarak 92,8 değerine yükseldi.

Endekse dair piyasa beklentisi bu dönemde 89 değerini alması yönündeydi.

Tüketici Güven Endeksi'ne ilişkin mart ayı verisi ise 91,8'den 92,2 değerine revize edildi.

Amerikalı tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan Mevcut Durum Endeksi ise nisanda 0,3 puan azalarak 123,8 değerine indi.

Tüketicilerin gelir, iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan Beklentiler Endeksi de aynı dönemde 1,2 puan artışla 72,2 değerine ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Conference Board Başekonomisti Dana Peterson, tüketici güveninin Orta Doğu'daki savaşın petrol fiyatlarında ani bir yükselişe yol açmasıyla artan benzin fiyatlarına dair ciddi endişelere rağmen nisanda hafif bir artış gösterdiğini belirterek ancak genel itibarıyla kayda değer bir değişiklik yaşanmadığını kaydetti.

Tüketicilerin mevcut ve beklenen iş koşullarına ilişkin değerlendirmelerinin geçen aya kıyasla hafif bir düşüş gösterdiğine işaret eden Peterson, bu durumun, tüketicilerin hem mevcut hem de beklenen iş gücü piyasasına dair algılarındaki mütevazı iyileşmelerin yanı sıra nisan ayında biraz daha iyimser bir görünüm sergileyen gelir beklentileriyle dengelendiğini anlattı.