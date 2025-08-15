ABD'de Tüketici Güven Endeksi Ağustos'ta Düşüşte

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 58,6'ya düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin ağustos ayına ilişkin öncü verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya kıyasla 3,1 puan azalarak 58,6'ya indi.

Piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 61,9 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, temmuzda 61,7 ölçülmüştü.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık bazda 7,1 puan azalarak 60,9'a düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 0,5 puan azalışla 57,2'ye indi.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 4,5'den yüzde 4,9'a çıktı. Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,4'ten yüzde 3,9'a yükseldi. Böylece, ağustosta kısa vadeli enflasyon beklentisindeki iki aylık, uzun vadeli beklentide ise üç aylık düşüş süreci sonlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin ağustosta 4 ayın ardından ilk kez düştüğünü belirtti.

Tüketici güvenindeki bu bozulmanın büyük ölçüde enflasyon endişelerinin artmasından kaynaklandığını aktaran Hsu, tüketicilerin gelecekte hem enflasyonun hem de işsizliğin kötüleşmesini beklemeye devam ettiğini kaydetti.