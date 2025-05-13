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ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisanda Beklentilerin Altında Artış Gösterdi

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi Nisanda Beklentilerin Altında Artış Gösterdi
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ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yıllık enflasyonun %2,3, aylık enflasyonun ise %0,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Barınma maliyetleri artarken, gıda fiyatlarında azalma gözlemlendi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2,3 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 azalmıştı.

Ülkede TÜFE, nisanda yıllık bazda ise yüzde 2,3 arttı.

Böylece yıllık enflasyon Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu dönemde yıllık enflasyonun mart ayında olduğu gibi yüzde 2,4 olması öngörülüyordu.

Barınma maliyetleri artarken, gıda fiyatları geriledi

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla tüm kalemlerdeki aylık artışın yarısından fazlasını oluşturdu. Barınma endeksi yıllık bazda da yüzde 4 yükseldi.

Aynı dönemde enerji maliyetleri aylık bazda yüzde 0,7 artarken, yıllık bazda yüzde 3,7 düştü.

Gıda fiyatları ise bu dönemde aylık yüzde 0,1 azalırken, yıllık yüzde 2,8 arttı.

Çekirdek enflasyon yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık 2,8 artış kaydetti.

Yıllık bazda beklentilere paralel seyreden çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,3 olan beklentilerin altında gerçekleşti.

Çekirdek TÜFE, martta aylık yüzde 0,1 ve yıllık yüzde 2,8 artmıştı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
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