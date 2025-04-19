Uluslararası seviyede aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi

Şafak vakti bu fotoğraf ile duyuruldu! 3'ü de Türkiye'ye getirildi
Küresel uyuşturucu ağının çökertildiği operasyonunun detaylarına ulaşıldı

5 ülkedeki dev operasyonun detayları! 4 Türk baronun ağı deşifre oldu
Dehşet anları kamerada! Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti

Karısının gözü önünde adamın ensesine ateş edip gitti
Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

Horoz dövüşü alanında katliam: 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Petrol Sondaj Kulesi Sayısı Artış Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 artarak 481 oldu. Ancak son bir yılda toplamda 30 kule azalmış durumda.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un haftalık verileri yayımlandı.

Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 11-17 Nisan'da, bir önceki haftaya göre 1 artarak 481'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 30 azaldı.

Paskalya Pazarı'ndan önceki cumaya denk gelen "Kutsal Cuma Günü" tatili nedeniyle petrol piyasasında işlem gerçekleşmedi.

Çarşamba gününü 65,85 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 67,96 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, perşembe gününü 64,68 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, çarşamba 62,47 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.