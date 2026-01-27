Haberler

ABD'de konut fiyatları geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 arttı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasım ayında yıllık bazda yüzde 1,4 artış gösterdi. Bu artış, konut fiyatlarının yükseliş hızında bir değişiklik olmadığını ortaya koydu. 2023 ortasından bu yana en zayıf seviyelerde seyreden endekse göre, Chicago en fazla artışı yaşarken, Tampa en büyük düşüşü kaydetti.

S&P Dow Jones Indices, Kasım 2025'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini ve 2023 ortasından bu yana görülen en zayıf seviyelere yakın seyretmeye devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl ekimde de yıllık yüzde 1,4 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri yüzde 1,2 yükselmesi yönündeydi. Endeks, geçen yıl ekimde yüzde 1,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir geçen yıl kasımda Chicago oldu. Chicago'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5 ile New York ve yüzde 3,4 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 3,9 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

