ABD'de istihdam haziranda beklenenden fazla arttı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 372 bin kişi artarak piyasa beklentilerini aşarken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,6'da kaldı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 372 bin kişi arttı.

Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde seyreden tarım dışı istihdam verisinin, bu dönemde 268 bin kişi artması öngörülüyordu.

Haziran ayında istihdam artışının en yüksek olduğu sektörler, profesyonel ve ticari hizmetler, eğlence ve konaklama ile sağlık hizmetleri oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın nisan ve mayıs ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, nisanda tarım dışı istihdamdaki artış 436 binden 368 bine çekilirken, mayıs ayı verisindeki artış 390 binden 384 bine düşürüldü.

İşsizlik oranı 4 aydır aynı seviyede

ABD'de işsizlik oranı ise haziranda değişim göstermeyerek yüzde 3,6 oldu.

Bu dönemde beklentilerle paralel seyreden ve 4 aydır değişim göstermeyen işsizlik oranı, Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyede kalmaya devam etti.

Ülkedeki işsiz sayısı, haziranda 38 bin kişi azalarak 5 milyon 912 bin kişi oldu. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,1 puan azalışla yüzde 62,2 oldu.

Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5 olurken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,3 artarak 32,08 dolara çıktı.

Piyasa beklentileriyle paralel seyir izleyen ortalama saatlik kazançtaki aylık artış, mayısta yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, devam eden istihdam artışı ve salgın öncesi seviyelerine yakın seyreden işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini ve resesyon korkularına meydan okuduğunu belirtti.