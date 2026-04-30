Haberler

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

Güncelleme:
İşsizlik maaşına başvuranların sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalış kaydetti

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Nisan ile biten haftada 189 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 25 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 26 bin kişi azalarak 189 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 213 bin olması yönündeydi. İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 214 binden 215 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 500 azalışla 207 bin 500'e geriledi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 18 Nisan ile biten haftada 23 bin azalarak 1 milyon 785 bine düştü.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay
