ABD'de imalat sanayi PMI yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesine çıktı

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nisanda 54 değerini alarak Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

S&P Global, ABD'nin nisan ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI nisanda geçen aya kıyasla 1,7 puan artarak 54 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri endeksin 52,5 değerini alacağı yönündeydi.

Bu dönemde 47 ayın en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki genişlemeye işaret eden endeks, martta 52,3 değerini almıştı.

Hizmet sektöründe toparlanma

ABD'de hizmet sektörü PMI da nisanda aylık bazda 1,5 puan artışla 51,3'e yükseldi.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin 50,5 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründeki toparlanmaya işaret eden ve 2 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, martta 49,8 olarak kaydedilmişti.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da nisanda aylık bazda 1,7 puan artarak 52 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri, söz konusu endeksin 50,6 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, martta 50,3 değerini almıştı.

S&P Global Market Intelligence Başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mart ayında görülen neredeyse durgunluk seviyesinin ardından nisan ayında iş dünyası üretimindeki toparlanmanın olumlu bir gelişme olduğunu, ancak son üç ayda 2024'ün başından bu yana kaydedilen en zayıf üretim genişlemesinin görüldüğünü ve bu durumun başlıca nedeninin Orta Doğu'daki savaş olduğunu belirtti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.