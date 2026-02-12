Haberler

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta geriledi

Güncelleme:
ABD'de ikinci el konut satışları ocakta yüzde 8,4 azaldı. Ulusal Emlakçılar Birliği'ne göre, satışlar mevsim etkilerinden arındırılmış olarak 3,91 milyona düştü. Piyasa beklentisi ise 4,16 milyondu. Medyan konut fiyatı ise yıllık bazda yüzde 0,9 artarak 396 bin 800 dolara ulaştı.

ABD'de ikinci el konut satışları ocakta yüzde 8,4 azalışla beklentilerin altına düştü.

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), ocak ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ikinci el konut satışı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ocakta aylık bazda yüzde 8,4 azalarak 3,91 milyona indi.

İkinci el konut satış sayısına dair piyasa beklentisi, bu dönemde 4,16 milyon olması yönündeydi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen ikinci el konut satış sayısı, geçen yıl aralıkta yüzde 4,4 artarak 4,27 milyon olarak kaydedilmişti.

İkinci el konut satışları ocakta yıllık bazda da yüzde 4,4 geriledi.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı, ocakta yıllık bazda yüzde 0,9 artarak 396 bin 800 dolara yükseldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, satışlardaki düşüşün hayal kırıklığı yarattığını ifade ederek, geçen ay normalin altında seyreden sıcaklıklar ve normalin üzerindeki yağışların düşüşün altında yatan nedenleri değerlendirmeyi zor hale getirdiğini belirtti.

Satın alınabilirlik koşullarının ise iyileştiğini bildiren Yun, ücret artışlarının konut fiyat artışlarını geride bırakması ve mortgage faizlerinin bir yıl öncesine göre daha düşük olmasının bunun nedenlerinden olduğunu kaydetti.

Yun, ancak konut arzının buna ayak uyduramadığını ve düşük seviyede kaldığını vurgulayarak, "Düşük arz nedeniyle, medyan konut fiyatı ocak ayı için yeni bir zirveye ulaştı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
