700 bin TL altına sıfır araç kalmadı! Türkiye'de satılan en ucuz 10 otomobil fiyatı

Sıfır araç fiyatlarına peş peşe yapılan zamların ardından araç piyasasında dengeler değişti. Pandemi döneminde başlayan çip krizi nedeniyle fiyatlar artış trendine girmişti. Araç fiyatları dolar kurunun etkisiyle fahiş fiyatlara ulaştı. Fahiş fiyatlar nedeniyle araç satışına sıkı denetimler getirildi. Sıfır araç piyasasında 700 bin TL altına sıfır araç kalmadı. İşte, Türkiye'nin en ucuz 10 otomobil fiyatı...

Yüksek döviz kurunun etkisiyle Türkiye'de sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Otomobil fiyatlarındaki yükseliş yeni araç alımını zorlaştırdı. İlk kez araç almayı düşünen ancak kısıtlı bütçesi olanlar için hayal oldu.

Sıfır ve ikinci el araç alım satımına yönelik yapılan düzenlemeler sayesinde fiyatlar düşüş trendine girdi. Stokçuluk yapan bayilere ceza gelirken, sıfırdan fazla fiyat yazan ikinci el satıcılara da cezalar kesilmeye başlandı.

Sıfır otomobillere gelen zamlarla taban fiyat 700 bin TL bandını geçti. Bu fiyatın altına otomobil kalmadı. Gelin, Türkiye'de satılan en ucuz 10 sıfır araç fiyatlarına yakından göz atalım.

EN UCUZ 10 OTOMOBİL

Hyundai i10- 715 bin TL

Fiat Egea Sedan - 729 bin 900 TL

Fiat Egea Hatchback - 779 bin 900 TL

Kia Picanto - 790 bin TL

Fiat Panda - 792 bin 900 TL

Fiat Egea Cross - 802 bin 900 TL

Citroen C3 - 809 bin 900 TL

Renault Taliant - 813 bin TL

Renault Clio - 826 bin 900 TL

Seat Ibiza - 850 bin TL





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