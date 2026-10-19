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7 rüzgar ve 11 güneş sahası için YEKA yarışmaları 2-3 Kasım'da yapılacak

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, rüzgarda 7 saha için 1500 megavat, güneşte 11 saha için 785 megavatlık YEKA kapasite tahsisi yarışmalarının 2 Kasım'da rüzgar, 3 Kasım'da güneş için yapılacağını açıkladı. Yarışmalar Bakanlık Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca rüzgar ve güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin yarışmalar 2 ve 3 Kasım'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, rüzgarda 7 saha için 1500 megavat, güneşte 11 saha için 785 megavatlık kapasite tahsisi gerçekleştirilecek.

Rüzgar enerjisine dayalı, R26-Sivas RES, R26-Balıkesir-1 RES, R26-Balıkesir-2 RES, R26-Balıkesir-3 RES, R26-Balıkesir-4 RES, R26-Manisa RES ve R26-Kütahya RES sıralamasıyla yapılacak yarışmalar Bakanlık Toplantı Salonu'nda 2 Kasım'da saat 10.00'da başlayacak.

Güneş enerjisine dayalı, G26-Denizli GES, G26-Ankara-1 GES, G26-Ankara-2 GES, G26-Konya GES, G26-Kahramanmaraş-2 GES, G26-Kahramanmaraş-3 GES, G26-Malatya-1 GES, G26-Diyarbakır GES, G26-Mardin-2 GES, G26-Batman GES ve G26-Elazığ GES yarışmaları da bakanlığın aynı salonunda 3 Kasım'da saat 10.00'dan itibaren yapılacak.

Kaynak: AA
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