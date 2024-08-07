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39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti

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Küresel kriz son dönemde birçok şirketin kepenk kapatmasına neden olurken halkaya eklenen son şirket ise merkezi ABD'de bulunan SunPower oldu. 39 yıldır faaliyet gösteren enerji şirketi iflasını duyururken, yetkililer SunPower'ın varlık satış sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve varlığının sona ermesini bekliyor.

Savaşlar, koronavirüs gibi salgın hastalıklar, dış politika hamleleriyle derinden etkilenen küresel ekonomi birçok şirketin kepenk kapatmasına neden olmaya devam ediyor.

ŞİRKET RESMEN İFLAS ETTİ

İflas furyasına katılan son şirket ise merkezi ABD'de bulunan SunPower oldu. 39 yıldır faaliyet gösteren enerji şirketi yaşadığı kriz nedeniyle resmen iflas etti.

39 yıldır faaliyetteydi! ABD'li enerji şirketi SunPower küresel kriz nedeniyle iflas etti

SATIŞ SÜRECİ 2024 YILI SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Bir kısmı Complete Solaria'ya satılacak olan SunPower şirketinin kasasına 45 milyon dolar nakit akışı sağlanacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan yetkililer varlık satış sürecinin 2024 yılı sonuna kadar tamamlanmasını ve ardından 1985 yılında kurulan SunPower'ın varlığının sona ermesini bekliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Enerji Finans Dünya Ekonomi Haberler

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Yorumlar (1)

İbrahim Demirel:

Küresel kriz.

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