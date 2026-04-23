TİGEM'in 2026 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 2026 yılı safkan Arap tay satışlarının tarihlerini duyurdu. Toplam 1637 baş safkan Arap atının yetiştirildiği TİGEM, 16 Haziran'da başlayacak satışlarla ilgili detayları paylaştı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, TİGEM bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu Tarım İşletmelerinde toplam 1637 baş safkan Arap atı ile yetiştiricilik faaliyetleri sürdürülüyor.

Geçen sene gerçekleştirilen safkan Arap koşu ve elit tay satışlarında toplam 354 baş tay satışından 279 milyon lira gelir elde edildi.

2026 yılı tay satışlarının başlangıç tarihi ise 16 Haziran Salı günü olarak belirlendi.

Karacabey Tarım İşletmesi, Sultansuyu Tarım İşletmesi ve Anadolu Tarım İşletmesi yetiştirmesi toplam 308 baş koşu tayı, Karacabey Tarım İşletmesi bünyesinde bulunan at satış alanında gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında satışa sunulacak.

Söz konusu müzayedelerde görücüye çıkacak safkanlar arasında Ayabakan, Turbo, Özgünhan, Taykut, Berksoy, Yakupbey, Serdümen, Enderefe, Yılmabaşar, Oğuzboylu, Semend isimli şampiyon aygırların tayları yer alacak.

45 baş elit tay İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda satılacak

Ayrıca 45 baş elit tay satışı ise İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda, 2026 yılı toplam tay satışı 353 baş olarak planlandı.

Karacabey'de yapılacak safkan Arap koşu tayı satışlarında, Karacabey Tarım İşletmesinin 1 no'lu satışı 16 Haziran'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinin 30 Haziran'da, Anadolu Tarım İşletmesinin 14 Temmuz'da, Karacabey Tarım İşletmesi 2. satışı 28 Temmuz ve Anadolu-Sultansuyu Tarım İşletmesi ortak satışı 11 Ağustos'ta olacak.

Sultansuyu Tarım İşletmesinin İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki safkan Arap elit tay satışları 22 Eylül'de, Karacabey Tarım İşletmesinin 6 Ekim'de, Anadolu Tarım İşletmesinin ise 20 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
