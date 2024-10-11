Gayrisafi milli hasılada resmen patlama yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Kurumsal Sektör Hesapları verisini açıkladı. Buna göre, GSMH 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 76,8 artarak 26 trilyon 278 milyar 895 milyon 983 bin TL oldu.

MALİ OLMAYAN ŞİRKETLERİN 2023'TEKİ PAYI YÜZDE 58,3

Mali olmayan şirketler, toplam ekonomide oluşturulan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payı 2023 yılında yüzde 58,3 olarak gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devlet takip etti.

GEÇEN YILKİ TASARRUF ORANI YÜZDE 26,6

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH' ya oranı 2023 yılında toplam ekonomi için yüzde 26,6 oldu. Bu oran mali olmayan şirketler için yüzde 15,1 hanehalkı için yüzde 6 mali şirketler için yüzde 3,5 ve genel devlet için yüzde 2,1 oldu. Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2022 yılında yüzde 10,5 iken 2023 yılında yüzde 9,1 oldu. Toplam ekonomi 2022 yılında GSYH'nin yüzde 5 ile net borç alan konumunda iken 2023 yılında da yüzde 3,4 ile net borç alan pozisyonunda oldu.