Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notu ve görünümünü değiştirmedi

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin görünümünü ve kredi notunu teyit etti.

DEĞİŞİKLİK ÇIKMADI

Türkiye'nin döviz cinsinden kredi notunu "B+", yerel para birimi cinsinden kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti. Kredi notu ve görünümde bir değişiklik beklenmiyordu.

S&P'nin değerlendirmesinde Türkiye'nin bu yıl sağlanan destekler, ihracatta güçlü toparlanma ve iç aktivite ile yüzde 8,6 büyümesinin beklendiği belirtildi. S&P, net kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl sonunda yüzde 34 olmasını beklediklerini açıkladı.

PARA POLİTİKASI ÖNGÖRÜLEMEZ

Açıklamada, tüm bu gelişmelere rağmen Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonunun zayıf, para politikasının ise öngörülemez olduğuna vurgu yapıldı.

S&P, "Enflasyon yıllık yaklaşık yüzde 20 ile derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında 8. sırada bulunuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu, bankacılık sisteminde risklerin artması durumunda notların düşürülebileceği uyarısı yaptı.

Haberler.com - Ekonomi Haberleri