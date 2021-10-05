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Palandöken: "Esnaf uluslararası düzeyde eğitimi kaçırmamalı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Palandöken:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle pandemi döneminde zorlanan esnafımızın kendini ve işlerini geliştirmesi için online verilecek olan Finansal Okuryazarlık eğitimini hiçbir esnafımız kaçırmamalı" dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Özellikle pandemi döneminde zorlanan esnafımızın kendini ve işlerini geliştirmesi için online verilecek olan Finansal Okuryazarlık eğitimini hiçbir esnafımız kaçırmamalı" dedi.

İstanbul Arel Üniversitesi, DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş. ile TESK arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında online olarak Finansal Okuryazarlık eğitimini de verilecek. Bu eğitimin öneminin esnaf için büyük olduğunu belirten Palandöken, kendini ve işlerini geliştirmek isteyen esnafların online verilecek olan Finansal Okuryazarlık eğitimini kaçırmamaları gerektiğini söyledi.

"Eğitim esnafın kendini geliştirmesi için çok önemli bir fırsat"

Bu anlaşmanın esnaf için bir fırsat olduğunu belirten Bendevi Palandöken, "İlk eğitimi 22 Ağustos'ta verilen Finansal Okuryazarlık eğitimleri devam ediyor. 1 yıl süreyle her ay verilmeye başlanan bu eğitim, alanında uzman kişiler tarafından online olarak esnafımıza yönelik veriliyor. Konfederasyonumuz, İstanbul Arel Üniversitesi ve DMW Eğitim ve Danışmanlık Hizmetler A.Ş. ile birlikte imzaladığımız protokol kapsamında verilen bu eğitimler esnafımızın kendini ve iş yerini geliştirmesi, büyütebilmesi için kaçırılmayacak ücretsiz bir fırsat. 24 Ekim günü saat 09.30 ile 17.30 arasında verilecek bu sertifikalı eğitimi almak isteyen esnafımız web site üzerinden başvuru yaparak katılım sağlayabilir. Uluslararası standartlarda büyüme ve gelişme sağlamak için bunun gibi imkanlardan esnafımızın tamamı yararlanmalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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