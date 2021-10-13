Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında - Haberler Ekonomi
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Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında

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Volkswagen CEO'su Herbert Diess, şirketin geleceği konusunda endişelerinin olduğu ve gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini söyledi.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Alman otomobil üreticisi Volkswagen'in 24 Eylül yönetim kurulu toplantısı sanıldığının aksine gergin geçti. Haber e göre önemli bir gündem olmayan toplantıya katılan CEO Herbert Diess, şirketin geleceği konusundaki endişelerini dile getirdi. Gereken adımların atılmaması halinde 30 bin kişilik istihdamın risk altına gireceğini belirtti.

"REKABET GÜCÜNÜ ARTIRMAK İÇİN ADIM ATILMALI"

Diess'in BMW yönetiminde iken gereken adımların atılmaması ve sendikaların inovasyona karşı çıkmaları nedeniyle yaşanan sorunları anlattı. Şirketin rekabet gücünü artırmak için adım atmaması halinde sorunlar yaşanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Toplantıda yönetim kurulu üyelerinin Diess'in fikirlerine karşı çıktıkları özellikle istihdam azaltma yönündeki görüşlere sert tepki geldiği de kaydedildi.

Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında
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Haber: Otomotiv devi Volkswagen'de istihdam krizi: 30 bin kişinin işi tehlike altında - Haberler Ekonomi
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