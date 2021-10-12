Hisarcık'ta döküntü elma alımları başladı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hisarcık'ta döküntü elma alımları başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hisarcık'ta döküntü elma alımları başladı

Hisarcık ilçesinde döküntü elma alımlarına başlandığı bildirildi.

Hisarcık ilçesinde döküntü elma alımlarına başlandığı bildirildi.

Döküntü elma fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 40'lık bir artış olduğunu söyleyen tüccar Hakkı Ünal," Geçen yıl döküntü elmanın kilosu 50 kuruş idi, bu yıl ise 70 kuruştan alım yapıyoruz. Bu yıl yöremizde elma rekoltesi yüksek. Üreticiler hasattan önce dibine düşen elmaları toplayıp ya yaş olarak, ya da doğrayıp kuruttuktan sonra kurusunun kilosunu 4 TL'den satarak değerlendirmektedir. Üreticilerden satın aldığımız döküntü elmaları İzmir'deki meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta döküntü elma alımları başladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Mustafa Şentop Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu
Magazin Edis Tarkan Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Sergio Perez Stefan Kuntz Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Amelia Hamlin Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hisarcık'ta döküntü elma alımları başladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:20:00. #1.17#