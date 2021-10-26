Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ekli '2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nın onaylanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Gelişme sonrası Eşel mobil sistem nedir, ne işe yarar, merak edildi.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

Eşel mobil sistemi, motorin, benzin ve oto gazda vergilerin azaltılması yoluyla fiyat artışlarının tüketiciye yansımasının önüne geçen bir sistem.

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