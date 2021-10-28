Belediye personelinin etkinliği dış eğitimlerle arttırılıyor

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Kuşadası Belediyesi'nin vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmek amacıyla sürdürdüğü kurum içi eğitim faaliyetleri kapsamında Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından sunulan, kent için proje hazırlama kapasitesini artırmayı, ulusal ve uluslararası fonlardan daha etkin biçimde faydalanmayı amaçlayan 'Belediye Personelimiz Proje Yazıyor' başlıklı eğitim sona erdi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından finanse edilen ve eğitmen Barış Özcan tarafından Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi'nde verilen eğitime Kuşadası Belediyesi'nin farklı birimlerinde görevli 15 personel katıldı. Grup çalışmaları ve atölyelerle desteklenen eğitim aracılığıyla tüm personelin kurum içi inovatif düşünce şeklinin geliştirilmesi, birimler arası entegrasyonun artması ve proje üretme ve yazma konusunda farkındalık kazanılması sağlandı. Öte yandan Kuşadası Belediyesi personeli 25 saatlik eğitim aracılığıyla proje yazma, paydaş analizi, bütçeleme, Belediyenin ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanabileceği ulusal ve uluslararası fonlar, TÜBİTAK, Ulusal Ajans ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen projeler hakkında bilgilendirildi. Eğitime katılan personele katılım sertifikası verildi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet