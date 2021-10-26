Bayburt'ta bu yıl hedeflenen şeker pancarı üretimi 72 bin 500 ton

BAYBURT (İHA) - Bayburt'ta 2018 yılında 6 bin dekara dikilen şeker pancarı, 2021 yılına 14 bin 500 dekara ulaştı. Bu yıl hedeflenen rakam ise 72 bin 500 ton.

Bayburt'ta dikimleri yapılan şeker pancarı hasadı başladı. Bayburt Tarım ve Orman İl Müdürü Selami Ersen, ilde şeker pancarı üretimi yapılıp hasadına başlanan tarlalarda çiftçileri ziyaret etti.

Günümüzde modern tarım teknikleri ve makineleri ile yapılan şekerpancarı tarımından memnun olan çiftçiler, 2018 yılında 6 bin dekara dikim yaparken, 2021 yılında 14 bin 500 dekara ulaştığını belirtti.

Çiftçiler önümüzdeki yıllarda şeker pancarı ekiliş alanının artışını devam ettireceklerini dile getirdi.

İl Müdürü Selami Ersen, "Ülkemizde ve dünyada insan yaşamının her döneminde önemli temel besin maddesi olan şekeri ve şeker pancarını daha bol, kaliteli ve ekonomik üretmek ve üretici gelirlerini arttırmak için, anız bozma ve sonbahar sürümünden, ilkbaharda toprak hazırlığı, gübreleme, ekim, bakım, mücadele, sulama ve hasata kadar tüm işlemlerin nasıl ve ne zaman yapılması gerektiğinin üretici tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Şekerpancarı ekimi sözleşmeli olarak yapılıyor, üretici üretim aşamasında nakit avans, tohum ve gübre desteği alabiliyor, ekim, bakım ve hasat işlemlerinin tamamı makine ile yapılıyor. Üreticinin ürünü yerinden alınıyor, tartım ve analiz işlemleri sonrası şeker, melas ve küspe olarak tüketiciye ulaşıyor. Şekerpancarı ilimiz için mısıra münavebe bitkisi olması açısından önem taşıyor.

İlkbahar donlarına yaz kurağına rağmen üretim yapan genç çiftçilerimize hasatta eşlik ettim bereket diledim. İlimizde ekim alanı 2018 yılında 6 bin dekar, 2019 yılında 7 bin dekar, 2020 yılında 10 bin dekar ve 2021 yılında 14 bin 500 dekar oldu. Şeker pancarı hasadı mevsimin soğuğunda gecenin karanlığında devam ediyor. Bu yıl 72 bin 500 ton şeker pancarı üretimi hedeflenmekte." dedi. - BAYBURT

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