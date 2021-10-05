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Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

AA / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi
Altının kilogramı 497 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 497 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 497 bin lira, en yüksek ise 501 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,37 düşüşle 497 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 148 milyon 261 bin 353,30 lira, işlem miktarı ise 296,71 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 148 milyon 454 bin 989,04 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Osmanlı Döviz, Garanti Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, ve Yapı Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış498.850,001.752,95
En Düşük497.000,001.752,00
En Yüksek501.500,001.759,60
Kapanış497.000,001.757,80
Ağırlıklı Ortalama498.880,531.757,45
Toplam İşlem Hacmi (TL)148.261.353,30

Toplam İşlem Miktarı (Kg)296,71

Toplam İşlem Adedi23

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi Haberleri
Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi

Altının kilogramı 498 bin 850 liraya yükseldi
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