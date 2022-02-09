Ekmeğe zam mı geldi? İstanbul Halk Ekmek 2022 ekmek fiyatı ne kadar? Ekmek ne kadar oldu?

Ekmeğe zam mı geldi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 3 ay sonra kabul edilmişti. Peki, ekmeğe zam mı yapıldı? Yeni ekmek fiyatları ne kadar oldu? 1 tane ekmek kaç lira? İstanbul'da ekmeğin fiyatı ne kadar oldu?

EKMEĞE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını açıkladı. Yüzde 75 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.

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