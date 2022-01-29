Ekmeğe büyük zam yolda! "4 TL olacak" diyen sektör yetkilisi, asıl korkulan ihtimali anlattı

Türkiye'de ekonomideki dalgalanma ve artan enflasyondan nasibini alan ürünlerin başında da ekmek geldi. Ham madde fiyatlarındaki artışın ardından ekmeğin adet fiyatı 3 Tl'ye kadar yükseldi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ile Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde ekmeğin 1 Şubat'tan itibaren 4 Tl'ye satılacağını söyledi.

GİRDİ MAALİYETLERİ ARTTI

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra ekmeğin fiyatının 5-6 liralara kadar çıkacağını anlattı. Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti.

"RESMİ EKMEK FİYATI 2.5 TL"

Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.

EKMEK NASIL UCUZLAR?

Ruhsatsız çalışan bin 500 fırının 500'ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.

Haberler.com - Ekonomi