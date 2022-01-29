Ekmeğe büyük zam yolda! "4 TL olacak" diyen sektör yetkilisi, asıl korkulan ihtimali anlattı
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Türkiye'de enflasyonun ardından ciddi zam gelen ekmekle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, ekmeğin 1 Şubat'tan itibaren İstanbul'un bazı ilçelerinde 4 TL'den satılmaya başlanacağını belirterek, asıl korkulan durumun ise ekmeğin önümüzdeki dönemde 5 veya 6 TL'den satışa çıkarılması olduğunu dile getirdi.
Türkiye'de ekonomideki dalgalanma ve artan enflasyondan nasibini alan ürünlerin başında da ekmek geldi. Ham madde fiyatlarındaki artışın ardından ekmeğin adet fiyatı 3 Tl'ye kadar yükseldi. Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, İstanbul'un Beşiktaş, Sarıyer ve Şişli ile Kadıköy, Maltepe ve Ataşehir ilçelerinde ekmeğin 1 Şubat'tan itibaren 4 Tl'ye satılacağını söyledi.
Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre Cihan Kolivar, önlem alınmaması durumunda 1 ay sonra ekmeğin fiyatının 5-6 liralara kadar çıkacağını anlattı. Hem girdi maliyetlerindeki artış hem de ruhsatsız fırınlar nedeniyle işlerin oldukça zorlaştığını ifade eden Kolivar, kamunun mutlaka adım atması gerektiğini belirtti.
Ekmeğe resmi zam kararı, ticaret odalarına bağlı meslek odaları tarafından alınıyor. Ancak son 6 ayda un, maya, doğalgaz ve elektrik fiyatlarında yaşanan hızlı artış nedeniyle fırınlar oda kararını beklemeden kendileri zam yapıyorlar. Şu anda İstanbul'da resmi ekmek fiyatı ise 2.5 TL.
Ruhsatsız çalışan bin 500 fırının 500'ünde üretim izni dahi olmadığını söyleyen Cihan Kolivar, ilgili mercilere başvurmalarına rağmen yıllardır sonuç alınamadığını belirtti. Kaçak fırınların kapatılması durumunda mevcut fırınların kapasiteyi günlük 9 bin ekmeğe çıkaracağını anlatan Kolivar, yaptıkları hesap sonrası kapasite artırımıyla ekmeğin 1.5 TL ucuza satılabileceğini dile getirdi.