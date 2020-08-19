Ek ödeme oranı yükseltilirse emekli maaşlarında 382 liraya varan artış yaşanacak "Ek ödeme oranı yüzde 8-10'a yükselsin" çağrısı yapan Türkiye Emekliler Derneği'nin talebi hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.

Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda 2 kez zam alan emeklilere ek ödeme formülü gündemde. Zamların yanı sıra promosyon ve ikramiyeler sayesinde emekliler yıl içerisinde sık sık farklı miktarlarda ödeme alıyor. Kazançları gün geçtikçe artan emekliler için yeni bir formül devrede. Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme, maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olurken; emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirtiyor, yükseltilmesini istiyor. Değişiklik olursa ek ödeme tutarları ikiye katlanacak.

EN YÜKSEK 637 TL EK ÖDEME VERİLECEK

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), "Yeni oran yüzde 8-10 olarak belirlensin" çağrısını yapıyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük bölümünün ek ödeme tutarları ikiye katlanacak. Emekliler maaşlarının yüzde 4'ü yerine yüzde 8 ya da 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 8 olursa 255, yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye, 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.

EK ÖDEME NEDİR?

5454 sayılı Kanunla emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylık miktarlarına göre her ay belli bir oranda aldıkları ödemeye, ek ödeme denmektedir. 2006 yılına kadar vergi iadesi olarak yapılan ödeme şimdi ek ödeme olarak ödeniyor. Ek ödeme miktarları da her yıl devlet memuru aylık katsayısında meydana gelen artış oranlarında artırılıyor.