MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla 141 kontenjan için milli sporculardan sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda 18- 22 Eylül tarihleri arasında alınacak başvurular, 25 Eylül- 6 Ekim tarihlerinde değerlendirilecek. Ardından başvurulara ilişkin bilgiler ile adayların sisteme yüklediği belgeler 10-13 Ekim tarihleri arasında il milli eğitim müdürlüklerince incelenerek uygun olan başvurular onaylanacak. Atamalar ise 17 Ekim 2023 tarihinde yapılacak ve sonuçlar, 'meb.gov.tr' adresinden duyurulacak.