Hakkari'de Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu öğrencileri yeni spor salonuna kavuştu

Hakkari Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapımı tamamlanan spor salonu öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunda yapımı tamamlanan spor salonu, öğrencilerin kullanımına hazır hale getirildi. Yeni spor salonu, okulda eğitim gören öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı. Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, Müdür Yardımcısı Fahrettin Çelik ve Şube Müdürü Erol Hanlıgil ile birlikte Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunu ziyaret ederek yapımı tamamlanan spor salonunda incelemelerde bulundu. Spor salonunun tamamlanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, kendilerine sunulan bu imkan dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz'a teşekkür etti.

Öğrencilerin heyecan ve mutluluğuna ortak olan Yılmaz, sporun ve fiziksel etkinliklerin çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimindeki önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı