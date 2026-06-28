Haberler

Azmin, inancın ve başarının adı: Sümeyye Uruk

Azmin, inancın ve başarının adı: Sümeyye Uruk
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzurum'da Yakutiye Anadolu Lisesi öğrencisi Sümeyye Uruk, ulusal ve uluslararası atletizm şampiyonalarındaki başarılarıyla İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici tarafından makamında kabul edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye, Avrupa ve Dünya atletizm şampiyonalarında elde ettiği önemli derecelerle Erzurum'ui gururlandıran Yakutiye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Uruk ile makamında bir araya geldi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Özel öğrenci Sümeyye; azmi, disiplini ve başarılarıyla engellerin sevgi, emek ve kararlılık karşısında aşılabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle hem Erzurum'un hem de ülkemizin gururu olan öğrencimiz, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ziyarette öğrencimizi tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici, Sümeyye'nin başarı hikayesinin tüm gençlere ilham verdiğini belirterek, eğitim ve spor hayatında kendisine başarılarının devamını diledi. Başarılarıyla gönülleri fetheden öğrencimiz Sümeyye Uruk'u kutluyor, gelecekteki yarışmalarda da yeni şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Irak'ı ayağa kaldıran yolsuzluk operasyonu! Siyasetçilerin evleri basıldı

Komşuyu ayağa kaldıran operasyon! Siyasetçilerin evlerini bastılar
NATO Zirvesi öncesi 'Turkuaz' operasyonu! 58 şüpheli tutuklandı

NATO Zirvesi öncesi düğmeye basıldı! Başkentte onlarca kişi tutuklandı
Bakırköy'de Çırpıcı Deresi'nde toplu balık ölümleri! AFAD inceleme başlattı

İstanbul'daki derede tedirgin eden görüntü! AFAD hemen düğmeye bastı
Avusturya, 90+6'da attığı golle Dünya Kupası'ndaki yolculuğunu devam ettirdi

Yok böyle maç! 90+6'da attıkları golle elenmekten son anda kurtuldular
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi

Dost sanmakla büyük hata yaptı! Son anları kamerada
Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu

Elektrikli otomobilde faciaya ramak kala! Aile saniyelerle kurtuldu
Daha 19 yaşındaydı! Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu

Eve giren anne oğlunu korkunç halde buldu