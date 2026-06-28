Azmin, inancın ve başarının adı: Sümeyye Uruk

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Türkiye, Avrupa ve Dünya atletizm şampiyonalarında elde ettiği önemli derecelerle Erzurum'ui gururlandıran Yakutiye Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sümeyye Uruk ile makamında bir araya geldi.

Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Özel öğrenci Sümeyye; azmi, disiplini ve başarılarıyla engellerin sevgi, emek ve kararlılık karşısında aşılabileceğinin en güzel örneklerinden biri oldu. Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği derecelerle hem Erzurum'un hem de ülkemizin gururu olan öğrencimiz, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ziyarette öğrencimizi tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici, Sümeyye'nin başarı hikayesinin tüm gençlere ilham verdiğini belirterek, eğitim ve spor hayatında kendisine başarılarının devamını diledi. Başarılarıyla gönülleri fetheden öğrencimiz Sümeyye Uruk'u kutluyor, gelecekteki yarışmalarda da yeni şampiyonluklara imza atacağına yürekten inanıyoruz" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı