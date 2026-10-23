Ağrı Hamur'da okul sporları dart birinciliği yıldızlar ve gençlerde tamamlandı

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Ağrı'nın Hamur ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Dart İlçe Birinciliği Müsabakaları, yıldızlar ve gençler kategorilerinde gerçekleştirilen karşılaşmaların ardından sona erdi.

Hamur Gençlik Merkezi bünyesinde düzenlenen müsabakalarda öğrenciler, dereceye girebilmek için mücadele etti. Sporcuların hedef tahtasında en yüksek puanı elde etmek için yarıştığı organizasyonda, odaklanma ve hedef becerileri ön plana çıktı.

Müsabakaların ardından organizasyona katılan sporcular tebrik edilirken, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen antrenörlere, hakemlere ve okullara teşekkür edildi. Gençleri sporla buluşturan faaliyetlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı