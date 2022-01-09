Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Sezen, basın mensuplarıyla buluştu

ADANA (AA) - Eğitim Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Sezer, Adana Öğretmenevi'nde düzenlenen programda, kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesi için mesai mefhumu gözetmeden, tarafsız ve özverili bir şekilde emek harcayan medya mensuplarının olmazsa olmazları olduğunu belirtti.

Kovid-19 nedeniyle zor şartlar altında sendikacılık mücadelesini sürdürdüklerini ifade eden Sezer, şöyle devam etti:

"6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde mutabakata varılan zam oranları, yaşanan ekonomik dalgalanmayla memuru enflasyona ezdirecek hale geldi. Biz de bu nedenle memurun alım gücü ve refahının arttırılmasını, aile huzurunun korunmasını talep ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 2,5 ilave zam açıkladı. Taleplerimiz dikkate alındığı için teşekkür ediyoruz ancak zammı yeterli bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu oran belki ateşi alır ancak közü söndürmez. Buradan bir kez daha tüm kamu görevlilerine ek protokolle ek zam talebimizi yeniliyoruz."

Sezer, eğitimcilere yönelik şiddetin son bulması için mücadele ettiklerini kaydetti.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet