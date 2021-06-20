Edirne maratonuna damga vurdular
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Edirne maratonuna damga vurdular

Edirne maratonuna damga vurdular
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edirne'de düzenlenen yarı maratonuna engelli Semra Türel ve 73 yaşındaki Hayrettin Sönmez damga vurdu.

Edirne'de düzenlenen yarı maratonuna engelli Semra Türel ve 73 yaşındaki Hayrettin Sönmez damga vurdu.

Edirne'de 6. kez düzenlenen uluslararası sınırsız dostluk yarı maratonuna engelli olarak katılan Semra Türel ve 73 yaşındaki Hayrettin Sönmez yarışın ilgi odağı oldu. Geçirdiği menenjit rahatsızlığı nedeniyle engeli bulunan Semra Türel, yakın arkadaşı ve annesiyle beraber uluslararası dostluk yarı maratonuna katıldı. Annesi Asuman türel, "Bu tür aktiviteleri kendisi çok seviyor ama maratona ilk katılışı. Semra menenjit geçirdi, spastik şu anda ama okudu bilgisayar kullanıyor" dedi.

Semra'nın adına konuşan yakın arkadaşı Müziye Kabak, "Babaeski'den katılıyorum, çok güzel bir duygu bunu yaşamak lazım. Semra ile hayalimdi koşmak. İlk önce 42 km koştum hayalimdi, ağaç diktik, 120 fidan diktik ve o hayalimdi. Üçüncü hayalimde Semra ile koşmaktı ve ona bu maratonu yaşatmaktı. Ona armağan ediyorum bu koşuyu çok heyecanlıyım. Semra ile biz kankayız kimsede aramıza giremez ve Semra ile herhangi bir akrabalık bağımda yok. Hayallerimizi gerçekleştiriyoruz. Her koşucu bir tane engeli çocukla koşmalı,bir tane maraton düzenleyelim, tüm çocuklar bu aktivitelere katılsın diye düşünüyorum" diye konuştu.

Hayrettin Sönmez: "Spor sağlığın temel taşıdır"

30 senedir spor yapan ve 4 yıldır maratonlara katılan Hayrettin Sönmez ise 8 dalda spor yaptığını ifade etti.

Sönmez, "73 yaşındayım 30 senedir spor yapıyorum, spor sağlığın temel taşıdır, spor en büyük dosttur. Her türlü dosttan her türlü arkadaştan daha da dosttur. Spor tuttuğun limandır stresi yok eden en sihirli ilaçtır. Maratona 4 yıldır katılıyorum" dedi. - EDİRNE

Edirne maratonuna damga vurdular
Edirne maratonuna damga vurdular
Edirne maratonuna damga vurdular
Edirne maratonuna damga vurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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