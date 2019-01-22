CHP'li Edirne Belediyesine Usulsüzlük Soruşturması Açıldı

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yönteminde Edirne Belediyesinde zimmet ve su faturalarının tahsilatında usulsüzlük iddiasıyla soruşturma başlattı.

BELEDİYEDE İNCELEME YAPILDI

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyede inceleme yaptı.

GÖZALTINA ALINAN ŞÜPHELİNİN İFADESİYLE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hesap İşleri Müdürlüğündeki bazı bilgisayarlar ve dijitallerin imajı alınırken, bazı belediye çalışanlarının evinde de arama yapıldı. Soruşturmanın yaklaşık 1,5 ay önce zimmet iddiasıyla gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, hizmet alımı olarak görev yapan belediye çalışanı N.B'nin ifadeleri doğrultusunda başladığı öğrenildi. Olayla ilgili ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA