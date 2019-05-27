Edin Dzeko'dan, "Fenerbahçe'ye Transfer Olacak mısın" Sorusuna Tek Kelimelik Cevap
Türkiye'ye gelen Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna "Hayır" yanıtını verdi.
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın dünyaca ünlü Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'ya geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Transferde adı Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcu havalimanında İngilizce, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın" sorusuna, "Hayır" yanıtını verdi.
FENERBAHÇE ATKISINA İZİN VERMEDİ
Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini eliyle iten Bosnalı yıldız, aynı taraftarla atkı açmadan fotoğraf çektirtirdi. Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, "Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel" diye bağırdı. Dzeko'nun 1 Haziran'a kadar Türkcan'ın yatında Göcek ve Muğla'nın koylarını gezeceği öğrenildi.
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ya gelse oynıcak sanki bırakın artık 33lük doymuş yıldız peşinde koşmayı genç yeni yetenekler bulun rahmetli ilhan cavcav gibi aç adam her zaman oynar yeteneği yoksa bile koşar mücadele ederCevap Yaz Yayından Kaldır
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ne isim var fenerde gelsem galatasaraya gelirim demiş hatta üstüne bir de sarki söylemiş fener aglamaaa:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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zaten para kalmadı hepsini slimani götürdüCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Neden Femev dihyorsunuz?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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HAHAHAHA KUDURUN FENEVLİLER İSTERSENİZ EN İYİ SANTRAFORU GETİRİN YİNE DE BİR ŞEY OLMAZ SİZDEN. . .Cevap Yaz 7 7 Yayından Kaldır
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