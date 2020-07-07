Ecem Erkek, ödülünü aldıktan sonra kimin mezarına gitti? Oyuncu Ecem Erkek, 'Güldür Güldür Show'daki performansı nedeniyle Altın Kelebek'te 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu' ödülünün sahibi oldu. Erkek yaptığı açıklamada, ödülünü aldıktan sonra usta oyuncu Adile Naşit'in mezarına gittiğini söyledi. İşte Ecem Erkek'in açıklamaları...

Ecem Erkek teşekkür konuşmasında, "Beni bu ödüle layık gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Gönül isterdiki anneciğim, babacığım ve eşimin gözü önünde bu konuşmayı yapabilseydim" dedi. Erkek ayrıca, "Tören olsaydı daha şahane olurdu. 7 yaşındaki çocuğunda 70 yaşında bir anneannne ve dedenin de beni sevdiğini bilmek çok gurur verici" ifadelerini kullandı.

'ADİLE NAŞİT'İN MEZARINA GİTTİM'

Ecem Erkek, töreni sonrası Altın Kelebek ödülü ile poz verdiği bir fotoğrafını da Instagram hesabından paylaştı. Erkek, o fotoğrafın altına, "Yüksek bir halk oylamasıyla almışım bu ödülü. Bugün Adile Naşit'in mezarına gittim. Mezarını yıkadım, dua ettim. Sonra düşündüm. Ben de böyle sevilmek akılda kalmak istiyorum. Mezarım kurumasın üstünde otlar bitmesin. Öyle saf sevilmek istiyorum." notunu düştü.

Kaynak: Snob Magazin