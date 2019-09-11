Ece Üner Arda Turan yorumuyla gündem oldu: Arda yerine gol atalım

11.09.2019 21:38

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner, futbolcu Arda Turan'ın şarkıcı Berkay Şahin ile kavga etmesiyle ilgili 3 ayrı suçtan toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldığı, cinsel taciz suçundan ise beraat ettiği davaya ilişkin haberi sunarken, "Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış bizde onun yerine gol atalım." diyerek mahkeme kararını eleştirdi.

"CEZA ALMAYABİLİRİZ"

Üner canlı yayında Arda-Berkay kavgasıyla ilgili, "Madem Arda Turan bizim yerimize manşet atmış bizde onun için gol atalım. Birisinin karısını taciz etmesek de laf atabilir, kocasının burnunu kırabilir, hastaneye ruhsatsız silahla girip sıkabilir ve neredeyse hiçbir ceza almayabiliriz. Zaten ceza almayacağımızı bildiğimiz için bunları yaparız. Öyle mi? Koskoca adalet sistemi bize başka Arda Turan'a başka bir karar çıkarmaz herhalde böyle bir durumda." ifadelerini kullandı.