EBRD 2019'da Türkiye'ye Yaklaşık 1 Milyar Euroluk Yatırım Yapmayı Hedefliyor

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner önemli açıklamalarda bulundu. "Bankamız, 2018 yılında Türkiye'de toplam 34 projeye 1 milyar euroluk yatırım yaptı" diyen Tuerkner şunları söyledi:

"2019'DA YAKLAŞIK 1 MİLYAR EUROLUK YATIRIM HEDEFLİYORUZ"

"2019'da Türkiye'ye geçen yıl yaptığımız yatırımla aynı seviyede, yaklaşık 1 milyar euroluk yatırım yapmayı hedefliyoruz. EBRD, 2017 yılında Türkiye'deki 228,8 milyon euroya eş değer Türk lirası işlemini, geçen yıl önemli seviyede artırarak toplam 13 işlemle 331 milyon euro düzeyine çıkardı.

"TURİZMDE CANLANMA ADINA BU YIL YÜKSEK BEKLENTİ VAR"

Türbülansa rağmen Türkiye'nin güçlü temelleri ortada. Türkiye'nin stratejik jeopolitik konumu, sadece ticareti açısından bir nimet değil, aynı zamanda iklimi ve kültürü de Türkiye'yi harika bir turist destinasyonu haline getiriyor. Türkiye'nin turizmde canlanma adına bu yıl yüksek beklentileri var"