e-PTTAVM'de AOÇ ürünlerinin satışına başlandı
Zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretimi yapılan 22 ürün, e-PTTAVM'de satışa sunuldu.
Zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) tarafından üretimi yapılan 22 ürün, e-PTTAVM'de satışa sunuldu.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, AOÇ ile PTT AŞ, güvenli alışverişte bir araya geldi.
İki kurum arasında yapılan iş birliği neticesinde, AOÇ'nin ürettiği zeytinyağı, bal, meyve suyu, salça, sirke gibi 22 çeşit ürünü Türkiye'nin her noktasından temin etmek mümkün hale geldi.
Söz konusu ürünlerin satışına "https://www.epttavm.com/magaza/ataturkormanciftligi" internet adresinden ulaşılabiliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika Ekonomi Haberleri
11:40 TCMB Başkanı Murat Uysal: "Para politikası kararlarını alırken bağımsız şekilde hareket ediyoruz."
11:36 TCMB Başkanı Uysal: "Elimizdeki araçları gerektiğinde etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz"