Dzeko'dan "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusuna net yanıt: Hayır
Roma'da forma giyen forvet oyuncusu Dzeko, dün İstanbul'a gelmişti. Adı Fenerbahçe ile anılan yıldız oyuncu kendisine sorulan "Fenerahçe'ye transfer olacak mısın?" sorusunu yanıtladı.
Fenerbahçe taraftarı, dün öğle saatlerinde Edin Dzeko'nun sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a geldiği haberiyle heyecanlandı. Büyük yankı uyandıran iddia, sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi olurken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı. Boşnak golcü, eski dostu olan Mirsad Türkcan ile buluşup, birlikte yedikleri yemeğin ardından İstanbul'dan ayrılıp Dalaman'a geçti.
İstanbul havalimanında soruları yanıtlayan golcü futbolcu, "Tatil için buradayım" dedi. Menajer Mirsad Türkcan ise, "Dzeko Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek" diye konuştu.
TARAFTARA FENERBAHÇE YANITI
Takvim'de yer alan habere göre; Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yaz tatili için Muğla'nın Dalaman ilçesine geldi. İstanbul'dan havayoluyla Dalaman Havalimanı'na gelen Dzeko, ardından karayoluyla menajeri Mirsad Türkcan'ın Göcek'te demirli yatına geçti. Adı bir anda Fenerbahçe'yle anılan 33 yaşındaki futbolcuhya havalimanında İngilizce olarak, "Fenerbahçe'ye transfer olacak mısın?" şeklinde bir soru sorulurken, oyuncu ise "Hayır" yanıtını verdi.
ATKI AÇMADAN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Dzeko, alanda Fenerbahçe atkısı açarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sarı-lacivertli bir taraftarların atkı açmasına da izin vermedi. Taraftarın atkı açma girişimini geri çeviren Bosnalı yıldız, taraftarlarla atkı açmadan fotoğraf çektirdi.
Havalimanındaki Fenerbahçeli bir taraftar Dzeko araca binmek üzere ayrılırken yine İngilizce, "Seni seviyorum Dzeko, Fenerbahçe'ye gel" diye bağırdı. Dzeko ise cevap vermedi. Dzeko 1 Haziran'a kadar Muğla'nın koylarını gezecek. Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 40 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.
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ALAMAZLAR BOŞ HABERCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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1 sene daha romada oynar sonra gider katara ya da çine, fenerde artık para mı var. tvde para dileniyor kulüp taraftardanCevap Yaz Yayından Kaldır
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dzeko tartışmasız şu anda dünyanın en iyi 4-5 forvetinden biri, hiç inanmamıştım Türkiyeye geleceğineCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Hem ''''Hayır'''' demiş hem de ''''Galatasaray''ın oyuncusu mu O''''? diye sorduğu söyleniyor Dzeko''nun!:)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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batmış bir takımda ceko’nun ne işi var.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır