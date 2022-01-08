Düzce English Fast'tan lisanslı sporculara İngilizce desteği

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – İngilizce eğitiminde uzmanlaşmış ve marka olan English Fast Düzce Şubesi lisanslı sporculara dil eğitimi verecek.

Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile English Fast Düzce arasında lisanslı sporcuların yurtdışı müsabakalarında yabancı dil eğitiminde destek olmak amacıyla eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan ile Özel Düzce Çocuk Kulübü ve English Fast Düzce Şubesi Kurum Müdürü Fatma Aksu tarafından imzalandı.

Fatma Aksu, "English Fast Düzce Şubemiz olarak yabancı dil eğitiminde destek olmak amacıyla lisanslı sporculara ücretsiz dil eğitimi vereceğiz. Kurum olarak her zaman spor ve sporcuların yanında ve destekçisiyiz" dedi. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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