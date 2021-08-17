Düzce'deki tarım arazileri 49 yıldır Hasanlar Barajı'ndan sulanıyor
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Düzce'deki tarım arazileri 49 yıldır Hasanlar Barajı'ndan sulanıyor

Düzce'deki tarım arazileri 49 yıldır Hasanlar Barajı'ndan sulanıyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Ekonomi

Düzce'de 49 yıl önce inşa edilen Hasanlar Barajı, kentte 13 bin dönüm alanda yürütülen tarım faaliyetlerine sulama sağlıyor.

Düzce'de 49 yıl önce inşa edilen Hasanlar Barajı, kentte 13 bin dönüm alanda yürütülen tarım faaliyetlerine sulama sağlıyor.

Sulama ve taşkın kontrolü amacıyla 1972 yılında Yığılca ilçesi Küçük Melen Çayı üzerinde inşa edilen Hasanlar Barajı, 80 metre yüksekliğe ve 1 milyon 651 bin metreküp su kapasitesine sahip.

Bu özelliğiyle kentte bulunan 2 aktif barajın en büyüğü olan Hasanlar, 26 bin 450 hektarlık alana kesintisiz sulama hizmeti veriyor.

Hasanlar Barajı, Düzce ovasında yürütülen tarımsal faaliyetlere de önemli katkı sağlıyor. Kentte aktif tarım yapılan 30 bin dönüm arazinin yüzde 45'inin su ihtiyacı, bu barajdan karşılanıyor.

"Yüzde 80 doluluk oranına sahibiz"

Düzce Sulama Birliği Başkanı Ebubekir Uzgur, AA muhabirine, Hasanlar Barajı'nın doluluk oranının çiftçi için sevindirici olduğunu söyledi.

Barajın geçen yıl ağustosta yüzde 58 doluluk oranına sahip olduğunu anımsatan Uzgur, "Bu sene barajdaki su doluluk oranı geçen seneye nazaran daha üst seviyede. Bu sene yüzde 80 doluluk oranına sahibiz. Tarım arazilerini sulamayla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Barajımızın sol kesiminde selden kaynaklı sıkıntı oldu, onu da hallettik çok şükür." dedi.

Uzgur, 11 bin 600 hektar tarım arazisine sahip Düzce ovasında 30 bin dönüm alanın tarımda kullanıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de bu kullanılan alanın 13 bin dönümlük bölümünün su ihtiyacını Hasanlar Barajı'ndan karşılıyoruz. Barajımız, yüzde 45 civarında Düzce ovasının su ihtiyacını karşılıyor. Barajımızın su doluluk oranı gayet güzel ve sulama ihtiyacını karşılayacak seviyede. İnşallah yaz sezonunu güzel şekilde atlatacağımızı umut ediyoruz."

Düzce için marka haline gelen Konuralp pirinci için barajın büyük öneme sahip olduğunu dile getiren Uzgur, bu sayede üretim yapıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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