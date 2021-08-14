Düzce'de konut satışı yarı yarıya düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de konut satışı yarı yarıya düştü

Düzce'de konut satışı yarı yarıya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

DÜZCE(İHA) –Düzce'de konut satışları bir önceki yıla göre bu yıl Temmuz ayında yarı yarıya düştü.

DÜZCE(İHA) –Düzce'de konut satışları bir önceki yıla göre bu yıl Temmuz ayında yarı yarıya düştü. İlde, Temmuz ayında 584 konut satıldı.

2020 yılında kredi faizleri düşürülünce Düzce'de konut satışları tarihi seviyeye çıkarak bin 144 daire satılmıştı. Bu yıl temmuz ayında ise geçen yıla göre konut satışı yarı yarıya düştü. Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2021 yılı Temmuz ayında Düzce ilinde 584 konut satıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit etti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederek büyüme beklentisini yükseltti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Ziya Selçuk İlham Aliyev Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şeyma Subaşı Mustafa Sandal
Spor Mesut Özil Caner Erkin Alex Teixeira Mustafa Denizli Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de konut satışı yarı yarıya düştü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 09:59:28. #1.16#

title