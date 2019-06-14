Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı

Kimya devi DuPont, babaların doğum iznini 5 günden 4 haftaya çıkardı

ABD merkezli kimya şirketi DuPont, şirkette çalışan babaların beş gün olan doğum izni haklarını dört haftaya çıkardı.

ABD merkezli kimya şirketi DuPont çalışanı yeni anneler, 16 hafta doğum izinlerini kullanırken, DuPont çalışanı babalar da dört haftalık ücretli izin kullanabilecekler. Yeni uygulamaya göre, babalar, dört haftalık ücretli izinlerinin tamamını bir seferde kullanabilecekleri gibi, çocuk bir yaşına gelene dek çocuğun ve ailenin ihtiyacına göre izinlerini aralıklı olarak da kullanabilecekler. Ayrıca söz konusu yeni doğum izni politikası yalnızca ilk çocuk için değil, yeni doğacak her çocuk için geçerli olacak.

"HEDEFİMİZ SEÇİM YAPMAK ZORUNDA BIRAKMAMAK"

Söz konusu uygulama ile çalışanlarının aile hayatı ile iş hayatı arasında seçim yapmak zorunda kalmayacaklarını vurgulayan DuPont Türkiye, Orta & Doğu Avrupa, Ortadoğu ve Afrika İnsan Kaynakları Direktörü Bahar Buket Süren, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu değişiklik ile 'gelişim için temel olan inovasyonlarla dünyaya güç katma' misyonunu açıklayan DuPont, çalışanları için de daha iyi bir çalışma hayatı vadediyor. Yeni politikamızın üzerinde çalışırken hedefimiz, çalışanlarımızı aileleri ile kariyerleri arasında seçim yapmak zorunda bırakmamak, aksine bir arada yürütmelerini sağlamaktı. İş yerlerimizde gerçekleştirdiğimiz bu dönüşümle şirketimizin başarısından önemli rol oynayan yetenekleri şirketimize çekme ve şirketimizde tutma şansını da arttırmış oluyoruz."

Kaynak: DHA
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