: Dünyanın en zengini unvanı el değiştirdi! İşte dünyanın en zengin insanı

20.01.2020 15:08 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:29

Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos son birkaç yıldır üst üste dünyanın en zengin insanı olarak kayıtlara geçiyordu. Ancak Forbes'ta yer alan habere göre zirvenin yeni sahibi LVMK CEO'su Bernard Arnault oldu.

Bu değişikliğin nedeni ise Amazon hisselerinde yaşanan %0.7 düşüş ve LVMH hisselerinin %0,7 oranında artması olarak açıklandı.

BEZOS'UN SERVETİ 115,6 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Cuma günü Amazon hisselerinde yaşanan bu düşüş sonrası Bezos'un kişisel serveti de 760 milyon dolar düşerek 115,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

ARNAULT 117 MİLYAR DOLARLA ZİRVEDE

LVMH hisselerinin artması sonucu ise Fransız iş insanı Arnault'un kişisel serveti 1,9 milyar dolar arttı. Yaklaşık 4 ay önce Forbes'e göre net serveti 102 milyar dolar olan Arnault şu anda 117 milyar kişisel servete sahip.

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Louis Vuitton, Christian Dior gibi lüks markaların sahibi olan Bernard Arnault, zenginler listesinin zirvesine uzun süre sonra yerleşen ilk Avrupalı ve Fransız iş insanı oldu. Yıllardır bu listenin zirvesine ABD'li ve bilişim sektörü şirketleri damga vuruyordu.

70 yaşındaki Arnault'un sahibi olduğu şirketler arasında Gucci, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Stella McCartney, Sergio Rossi, Bottega Veneta, Boucheron gibi markalar yer alıyor.

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