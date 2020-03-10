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Jeff Bezos, Bill Gates, Amazon, Dünya, Ekonomi, Güncel

Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, bir günde 5,6 milyar dolar kaybetti

Online alışveriş platformu Amazon'un kurucusu ve CEO'su olan dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos küresel piyasalardaki düşüşten en ok etkilenenlerden biri oldu. Dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olan Bezos'un serveti bir günde 5,6 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) azaldı.

10.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 10.03.2020 11:39
Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, bir günde 5,6 milyar dolar kaybetti

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Üretim kesintisini sürdürme konusunda anlaşamaması sonrası petrol fiyatları dün tarihi dip seviyeye indi.Petrol fiyatlarının tarihi düşüşü koronavirüs belirsizliğiyle birleşince dünya borsalarında sert kayıplar yaşandı. Avrupa borsalarında kayıplar yüzde 6 ila 12 arasında değişirken ABD borsalarındaki düşüşler yüzde 7'yi aştı. Piyasalardaki bu düşüş binlerce şirket ile beraber onların hissedarlarını da etkiledi. Bloomberg'de yer alan habere göre, bu düşüşler sonucu dünyanın en zengin 500 insanının serveti toplam 238,5 milyar dolar eridi. Bu düşüşten en büyük kayıpla çıkan isimlerinden biri JeffBezosoldu.

Jeff Bezos

BİR GÜNDE 5,6 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Amazon'un sahibi ve dünyanın en zengin insanı olan Bezos, şirketin hisselerinin yüzde 5'ten fazla değer kaybetmesi sonucu bir günde 5,6 milyar dolar kaybetti. Bezos'un yaklaşık 118 milyar dolar olan kişisel serveti 112 milyar dolara geriledi.

BİLL GATES BİR GÜNDE 5,12 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ise benzer şekilde 1 günde 5,12 milyar dolar kaybetti. Microsoft hisselerindeki yüzde 6,78'lik kayıp sonrası Gates'in kişisel serveti 106 milyar dolara geriledi. LVMH'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Arnault ise borsalardaki düşüşler sebebiyle 4.36 milyar dolar kaybetti.

Bill Gates

EN ÇOK KAYBEDEN CARLOS SLİM OLDU

Küresel piyasalardaki düşüşten en çok etkilenen isim ise Carlos Slim oldu. Bir günde 6 milyar dolar kaybeden Slim'in kişisel serveti 50 milyar doların altına indi.

500 İSİMDEN 17'SİNİN SERVETİ ARTTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'nde yer alan 500 isimden sadece 17'sinin servetinde artış yaşandı. Serveti en çok artan isim 536 milyon dolarlık artışla Çinli Qin Yinglin oldu.

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Dünyanın en zengini olan Jeff Bezos, bir günde 5,6 milyar dolar kaybetti

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bir günde 5,6 milyar dolar kaybetti

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