Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var

Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece Fatih Terim'in girdiği görüldü.

Ajans Press, en iyi teknik direktörlere yönelik açıklanan en güncel verileri inceledi. Ajans Press'in Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece Fatih Terim'in girdiği görüldü. Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate'nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo'nun yerleştiği saptandı. İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona'nın teknik adamı Ernesto Valverde olurken, üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nın yerleştiği kaydedildi. Fatih Terim'in ise doksanıncı sırada olduğu gözlendi.

FATİH TERİM MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE

Konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleşen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.

Kaynak: İHA