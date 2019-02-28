Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri Belli Oldu, Listede Türklerden Sadece Fatih Terim Var
Dünyanın en iyi teknik direktörleri listesinde, Türkiye'den sadece Fatih Terim yer aldı. Terim, 100 kişilik listeye 90. sıradan girdi.
Dünyanın en iyi teknik direktörleri belli olurken, günlük olarak incelenen verilere göre en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece Fatih Terim'in girdiği görüldü.
Ajans Press, en iyi teknik direktörlere yönelik açıklanan en güncel verileri inceledi. Ajans Press'in Club World Ranking verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, en iyi 100 teknik direktör sıralamasına Türkiye'den sadece Fatih Terim'in girdiği görüldü. Veriler güncel sıralamayı yansıtırken, listenin başına River Plate'nin teknik direktörü Marcelo Daniel Gallardo'nun yerleştiği saptandı. İkinci sırada yer alan isim ise Barcelona'nın teknik adamı Ernesto Valverde olurken, üçüncü sırada Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nın yerleştiği kaydedildi. Fatih Terim'in ise doksanıncı sırada olduğu gözlendi.
FATİH TERİM MEDYANIN DA GÜNDEMİNDE
Konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleşen medya araştırmasında, ligin en çok konuşulan teknik sorumlusunun, hakkında 26 bin 800 haber çıkışı tespit edilen Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim olduğu görüldü.
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GALATASARAYLA BİRÇOK ŞAMPİYONLUKLAR YAŞAMIŞ, MİLLİ TAKIMI AVRUPA ŞAMPİYONASINDA YARI FİNAL OYNATAN, GALATASARAYLA UEFA KUPASI ŞAMPİYONU OLMUŞ, İTALYANIN ÜNLÜ KULÜPLERİ MİLAN VE FİORENTİNAYI ÇALIŞTIRAN TABİ Kİ DE FATİH TERİM !!!İSTER SEVİN İSTER SEVMEYİN FATİH TERİM AVRUPADA TANINAN BİR MARKADIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ALLAH KERİM FATİH TERİMCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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ŞENOL HOCA VARKEN ÇAPUL ÇU FATİH TERİMİ SEÇMİŞLER YAZIKLAR OLSUN. . .Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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MENOL GÜNEŞ YİNE LİSTEDE YOK. . . E TABİ Kİ DE YOK!!!DÜNYADA ONU TANIYAN MI VAR ))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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yani 90. sıra iyi bir sıramı Allahınızı severseniz dünyanın 5, 6 büyük liginde toplasan toplasan 30 tane kaliteli teknik adam var zaten onlarda büyük takımları ve orta seviyedeki avrupa ligi kovalayan takımları çalıştırıyor. 10 tane de asya veya arap ülkelerinde desek etti sana 40 teknik adam :D bi beşiktaşlı olarak 90. sıraya şenol hocayıda yazsalar biyerlerimle gülerdim. yok artık derim bununla övünenler var acınacak halimizeCevap Yaz 2 Yayından Kaldır